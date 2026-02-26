Haberler

Hong Kong'daki APAIE fuarında 82 Türk üniversitesi "Study in Türkiye" pavilyonuyla yer aldı

Hong Kong'daki APAIE fuarında 82 Türk üniversitesi 'Study in Türkiye' pavilyonuyla yer aldı
Hong Kong'da düzenlenen dünyanın önde gelen yükseköğretim fuarlarından APAIE 2026'da Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansının ev sahipliğinde, 82 üniversitenin katılımıyla "Study in Türkiye" pavilyonu kuruldu.

Hong Kong'da düzenlenen dünyanın önde gelen yükseköğretim fuarlarından APAIE 2026'da Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansının ev sahipliğinde, 82 üniversitenin katılımıyla "Study in Türkiye" pavilyonu kuruldu.

Türkiye Ulusal Ajansından alınan bilgiye göre, Asya-Pasifik'in en prestijli ve kapsamlı etkinliği kabul edilen APAIE 2026'da Türk üniversiteleri yüzlerce görüşme gerçekleştirdi, ikili ve çok taraflı anlaşma imzaladı.

Yükseköğretimde uluslararasılaşma vizyonu, "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığının 2019'da duyurduğu "Yeniden Asya Girişimi" ile uyum içinde temsil edildi.

Asya ülkeleriyle ilişkilerin bütüncül ve kapsamlı strateji çerçevesinde sistematik ve istikrarlı biçimde güçlendirilmesi amaçlanırken Türkiye'nin akademik kapasitesi, araştırma gücü ve işbirliğine açık dinamik yapısı da Asya-Pasifik sahnesinde ortaya konuldu.

Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atıfta bulunarak "dünyada Türkiye rüzgarının estiğini" söyledi.

APAIE fuarında Türkiye Ulusal Ajansı öncülüğünde, 82 Türk üniversitesiyle yer aldıklarına ve dünyanın en büyük yükseköğretim fuarlarına katılım sağladıklarına dikkati çeken Astarcı, ABD ve İsveç gibi ülkelerde düzenlenen fuarlara da katıldıklarını bildirdi.

Astarcı, APAIE kapsamında birçok görüşme yaparak uluslararası anlaşmalar imzaladıklarını anlatarak, "Türkiye'nin 100 yılına damga vuracak yükseköğretim camiasını" küresel boyutta tanıtmaya devam ettikleri mesajını verdi.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker
