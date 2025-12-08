Haberler

Hong Kong Özel İdari Bölgesi 8. Dönem Yasama Konseyi Seçim Sonuçları Açıklandı
Güncelleme:
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen 8. dönem Yasama Konseyi seçimlerinin sonuçları açıklandı. 90 üye belirlendi, yeni dönemin görev süresi 1 Ocak 2026'da başlayacak.

HONG KONG, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen 8. dönem Yasama Konseyi seçiminin sonuçları pazartesi sabah saatlerinde açıklandı.

Yeni dönemde Hong Kong Özel İdari Bölgesi Yasama Konseyi'nde görev alacak 90 üyenin tamamı seçildi. Konsey, Seçim Komitesi'nce seçilen 40, işlevsel seçim bölgelerince seçilen 30 ve coğrafi seçim bölgelerdeki doğrudan seçimlerde seçilen 20 üyeden oluşuyor.

Seçim İşleri Komisyonu Başkanı David Lok, Hong Kong halkının sandığa gidip oy kullanmasının sevindirici olduğunu belirterek, oy verme merkezlerindeki personel ve fikirleri alınan seçmenlerin süreç boyunca olumlu geri bildirimlerde bulunduğunu ifade etti.

Yeniden milletvekili seçilen Lee Wai-king, her seçimin adayların karşısına farklı koşullar ve zorluklar çıkardığını söyledi. Lee, görevi sırasında toplumun her kesiminin sesini dinleyeceğini ve halkın beklentilerine daha iyi cevap vereceğini vurguladı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin 8. dönem Yasama Konseyi'nin dört yıllık görev süresi 1 Ocak 2026'da başlayacak.

161 adayın yarıştığı oylama, pazar günü 07.30-23.30 saatleri arasında gerçekleştirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
