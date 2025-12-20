Hong Kong'daki Büyük Yangında Hayatını Kaybeden İtfaiyeci Ho Wai-ho İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

HONG KONG, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hong Kong'da yer alan Hung Hom'daki Universal Cenaze Salonu'ndan ayrılan itfaiye aracından dönüştürülmüş bir cenaze arabası, 19 Aralık 2025.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi İtfaiye Teşkilatı, Tai Po'daki büyük yangın sırasında hayatını kaybeden itfaiyeci Ho Wai-ho için cuma günü resmi bir cenaze töreni düzenledi. Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başkanı John Lee ile çok sayıda hükümet yetkilisi törene katılarak saygılarını sundu. (Fotoğraf: Chen Duo/Xinhua)