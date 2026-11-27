Hong Kong'da dümen arızası yaşayan yolcu feribotu yüzer rıhtıma çarparak 22 kişiyi yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hong Kong'da Makau Feribot Terminali'nden hareket eden yolcu feribotu, dümen arızası nedeniyle kontrolünü kaybedip Tsing Yi Adası'ndaki yüzer rıhtıma çarptı. Kazada 40 yolcu ve 30 mürettebat taşıyan feribottaki 22 kişi yaralandı, yaralılar hastanelere sevk edildi.
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde dümen kontrolünü yitiren yüksek hızlı yolcu feribotunun kıyıya yakın yüzer rıhtıma çarpmasıyla meydana gelen kazada 22 kişi yaralandı.
Hong Kong polisinden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Hong Kong-Makau Feribot Terminali'nden hareket eden ticari yolcu feribotu, dümen arızası nedeniyle kontrolü kaybederek Tsing Yi Adası'ndaki petrol deposunun yüzer rıhtımına çarptı.
Kazada 40 yolcu ve 30 kişilik mürettebatı taşıyan feribotta seyahat eden 22 kişi yaralandı.
Olay yerine ulaşan acil yardım ve kurtarma ekipleri, yaralıları tedavi için yakındaki hastanelere sevk etti.
Kazanın sebebi soruşturuluyor.