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Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde dümen kontrolünü yitiren yüksek hızlı yolcu feribotunun kıyıya yakın yüzer rıhtıma çarpmasıyla meydana gelen kazada 22 kişi yaralandı.

Hong Kong polisinden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Hong Kong-Makau Feribot Terminali'nden hareket eden ticari yolcu feribotu, dümen arızası nedeniyle kontrolü kaybederek Tsing Yi Adası'ndaki petrol deposunun yüzer rıhtımına çarptı.

Kazada 40 yolcu ve 30 kişilik mürettebatı taşıyan feribotta seyahat eden 22 kişi yaralandı.

Olay yerine ulaşan acil yardım ve kurtarma ekipleri, yaralıları tedavi için yakındaki hastanelere sevk etti.

Kazanın sebebi soruşturuluyor.

Kaynak: AA