Hong Kong'da Dördüncü Yoğun Fırtına ve Yağmur Uyarısı

Hong Kong'da Dördüncü Yoğun Fırtına ve Yağmur Uyarısı
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Hong Kong Gözlemevi, son sekiz gün içerisinde dördüncü kez yoğun fırtına ve yağmur uyarısı yayımladı. Bölge genelinde saatlik yağış miktarının 70 milimetreyi aşması beklenirken, halk güvenli alanlarda kalmaya çağrıldı ve bazı kamu hizmetleri askıya alındı.

HONG KONG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Hong Kong Gözlemevi son sekiz gün içinde dördüncü kez yoğun fırtına ve yağmur uyarısı yayımladı.

Gözlemevinin üç kademeli uyarı sistemindeki en yüksek seviyeyi temsil eden bu uyarı, bölge genelinde saatlik yağış miktarının 70 milimetreyi aştığını ya da aşmasının beklendiğini gösteriyor.

Yetkililer, su baskınları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle halkı güvenli alanlarda kalmaya çağırdı. Hong Kong Özel İdari Bölgesi İçişleri Departmanı'na bağlı acil durum koordinasyon merkezi devreye alınarak ihtiyaç sahipleri için geçici barınaklar açıldı.

Şiddetli yağışlar nedeniyle bazı kamu hizmetleri ve etkinlikler de askıya alındı. Tüm okullarda eğitime ara verilirken, kamuya açık genel ve uzman poliklinikleri kapatıldı. Sabah saatlerinde yapılması planlanan tüm duruşmalar da ertelendi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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