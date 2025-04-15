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Hong Kong'da 2025 Dünya İnternet Konferansı Asya-Pasifik Zirvesi Başladı

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Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başkanı John Lee, 2025 Dünya İnternet Konferansı Asya-Pasifik Zirvesi'nin açılışında konuştu. Zirve, dijital teknolojinin gelişimi ve potansiyelini incelemek amacıyla yaklaşık 1.000 katılımcıyı bir araya getirdi.

HONG KONG, 15 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) Başkanı John Lee, Hong Kong'da düzenlenen 2025 Dünya İnternet Konferansı Asya-Pasifik Zirvesi'nin açılış töreninde bir konuşma yapıyor, 14 Nisan 2025.

2025 Dünya İnternet Konferansı Asya-Pasifik Zirvesi, dijital teknolojinin çeşitli alanlardaki gelişimi ve potansiyelini araştırmak üzere dünyanın dört bir yanından yaklaşık 1.000 katılımcıyla pazartesi günü Hong Kong'da başladı. (Fotoğraf: Lui Siu Wai/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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