Honduras'ta devlet başkanı seçimini Filistin kökenli muhafazakar aday Asfura kazandı

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta 30 Kasım'da düzenlenen devlet başkanı seçimini ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği Filistin kökenli muhafazakar aday Nasry Asfura'nın kazandığı bildirildi.

Ulusal Seçim Konseyi'nin (CNE) açıklamasına göre, Ulusal Partinin muhafazakar adayı ve "Papi a la orden" (Emrinizdeyim) lakabıyla bilinen Asfura, oyların 40,26'sını elde ederek zafere ulaştı.

Liberal Parti adayı Salvador Nasralla, oyların yüzde 39,54'ünü alarak ikinci sırada yer aldı.

İktidardaki Özgürlük ve Yeniden Kuruluş Partisi'nin (Libre) adayı Rixi Moncada ise yüzde 19,19 oyla seçimi 3. sırada tamamladı.

Reuters'ın haberine göre, Liberal Parti adayı Nasralla, oyların eksik sayıldığı gerekçesiyle Asfura'nın zaferini reddetti ve seçim sonuçlarını tanımadığını duyurdu.

Ülkede 30 Kasım'da yapılan seçimlerin kazananı, adaylar arasındaki oy farkının düşük olması ve tarafların itirazları nedeniyle oy sayım sürecinin uzaması sonucu gecikmeli olarak açıklandı.

CNE Başkanı Ana Paola Hall, seçim sürecinde teknik sorunlar yaşandığını doğrulamış ve nihai sonuçların gecikebileceğini bildirmişti.

Asfura kimdir?

Filistin kökenli iş insanı Asfura, 8 Haziran 1958'de başkent Tegucigalpa'da dünyaya geldi.

Tegucigalpa'da iki dönem belediye başkanlığı yapan Asfura, bu süre zarfında araç trafiğini iyileştirmeyi amaçlayan çok sayıda çelik ve beton altyapı projesini hayata geçirdi.

Başkanlık kampanyası sürecinde Asfura, mali istikrarı, istihdam yaratılmasını ve üretken altyapının güçlendirilmesini ön plana çıkardı.

Asfura, bunun yanı sıra tarım ve hayvancılık sektörünün desteklenmesi, bağlantı altyapısının iyileştirilmesi ve yerel ekonomi üzerinde anında etkisi olacak projelerin hayata geçirilmesi vaatlerinde bulundu.

Nasry Asfura, 2020'de kara para aklama, dolandırıcılık, kamu kaynaklarını kötüye kullanma ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla gündeme gelmişti.

Söz konusu iddiaları reddeden Asfura, siyasetçi, kamu görevlisi ve iş insanlarının karıştığı uluslararası bir yolsuzluk skandalı olan Pandora Belgeleri ile de herhangi bir bağlantısının bulunmadığını savunmuştu.

Honduraslı seçmenleri Asfura'yı desteklemeye çağıran ABD Başkanı Trump, Ulusal Partinin adayının kazanması halinde Honduras'a "çok fazla destek" sağlama sözü vermişti.