Haberler

Honduras Devlet Başkanı Castro, ABD'nin seçim sonuçlarına müdahale ettiğini savundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesindeki devlet başkanlığı seçim sonuçlarına müdahale ettiğini öne sürdü ve oy sayımında hileler yaşandığını iddia etti.

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinde 30 Kasım'da yapılan devlet başkanı seçiminin sonuçlarına müdahale ettiğini öne sürdü.

Olancho bölgesinde konuşan Castro, adaletin aynı zamanda demokratik değerlere saygı duymaktan geçtiğini belirterek, "Buradan, adaletin evinden, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı müdahaleyi kınıyorum." ifadesini kullandı.

Castro, Trump'ın, partisinin "cesur ve vatansever" adayı Rixi Moncada'ya oy verilmemesi yönünde Honduraslıları tehdit ettiğini savunarak, "Halkın iradesine doğrudan saldırılıyor. Oy sayımında hileler ve usulsüzlükler yaşanıyor." uyarısında bulundu.

Muhafazakar muhalefetin adayı Salvador Nasralla da yaptığı açıklamada, TREP adı verilen seçim sonuçları iletim sisteminde teknik arızalar ve çeşitli usulsüzlükler tespit ettiklerini belirterek, sonuçların tutanak bazında yeniden sayılmasını istedi.

Nasralla, Ulusal Seçim Konseyi'ne (CNE) gönderilen tutanaklarla sisteme girilen sonuçlar arasında "çok büyük bir sahtekarlık" olduğunu iddia ederek şunları söyledi:

"Kolombiyalı ASD şirketi tarafından yönetilen sonuç iletim sisteminin çökmesi, bu seçim sürecinde gözlemlenen en büyük teknik ve hukuki risktir. Bu küçük bir hata değil, dijital sayımın güvenilirliğini tehlikeye atan ve doğrulanmış bir sistemde imkansız olması gereken tutarsızlıklar yaratıyor."

Devlet başkanı seçiminde Trump'ın desteklediği aday Asfura önde gidiyor

Honduras'taki devlet başkanı seçiminde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından şu ana kadar sandıkların yüzde 99,40'ı açıldı.

Trump'ın desteklediği Ulusal Parti adayı Nasry Asfura, 1 milyon 298 bin 835 oyla yüzde 40,52 destek alarak yarışı önde götürürken, Salvador Nasralla 1 milyon 256 bin 428 oy ve yüzde 39,48 ile ikinci sırada bulunuyor.

İktidar partisi adayı Rixi Moncada ise 618 bin 448 oy (yüzde 19,29) ile üçüncü durumda.

Yerel basına göre, 2 bin 700'den fazla tutanak tutarsızlık nedeniyle halen sayılmadı ve bu tutanaklardaki oy sayısının 500 bini aşabileceği belirtiliyor.

Honduras Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Ana Paola Hall, seçim sürecinde teknik sorunların devam ettiğini doğruladı.

Trump'tan Honduraslılara Asfura'yı destekleme çağrısı

Trump, geçen hafta Ulusal Parti'nin adayı Asfura'ya destek vermiş ve eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'i affedeceğini açıklamıştı.

Honduraslı seçmenleri Asfura'yı desteklemeye çağıran Trump, Ulusal Partinin adayının kazanması halinde Honduras'a "çok fazla destek" sağlama sözü vermişti.

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta halk, ülkeyi 4 yıl yönetecek devlet başkanını belirlemek üzere 30 Kasım'da sandık başına gitmişti.

Nüfusu 11 milyonu aşan Honduras'ta 6 milyondan fazla seçmen, devlet başkanının yanı sıra devlet başkan yardımcıları, yerel parlamentoya 128 milletvekili, Orta Amerika Parlamentosuna 20 milletvekili ve 298 belediye başkanını da seçecek.

Seçimde en çok oyu alan aday 27 Ocak 2026'da mevcut Devlet Başkanı Castro'dan görevi devralacak.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Alev alev yanan fabrika küle döndü! Biri bitmeden diğeri başladı

Dev fabrika küle dönerken bölgede bir yangın daha başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
Türkiye'nin en büyük ambalaj şirketi Multipak iflas etti

Alanında Türkiye'nin en büyüğüydü! Dev marka resmen iflas etti
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Gülüşmeler içinde oyuna alınan genç, ilk atışında herkesi krize soktu

Oyuna bu şekilde alındı, yaptığı atış maçın önüne geçti
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
Aileler arasında savaşı andıran kavgada evler ateşe verildi

Aileler arasında savaşı andıran kavgada evler ateşe verildi
İki otomobilin çarpıştığı kazada yaşlı çift hayatını kaybetti

İki otomobilin çarpıştığı kazada yaşlı çift hayatını kaybetti
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
title