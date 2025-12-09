Haberler

Honduras'ta Başsavcı, eski Devlet Başkanı Hernandez'in tutuklanması talimatı verdi

Honduras Başsavcısı Johel Zelaya, eski Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanması için talimat verdi. Yüksek Mahkemanın kararı doğrultusunda, Hernandez'in ABD'de serbest kalması durumunda tutuklama emrinin uygulanacağı belirtildi.

Honduras Başsavcısı Johel Zelaya, eski Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in "dolandırıcılık ve kara para akladığı" iddiasıyla tutuklanması talimatı verdi.

Başsavcı Zelaya, yaptığı açıklamada, Yüksek Mahkemenin "dolandırıcılık ve kara para aklama" suçlamaları yöneltilen Hernandez'in tutuklanmasına dair 2023'teki kararı paylaştı.

Zelaya, Honduras yetkilileri ve Interpol'den Hernandez için verilen tutuklama emrini yerine getirmelerini istediğini söyledi.

???????Tutuklama kararında, Hernandez'in ABD'de serbest bırakılması halinde bu emrin uygulanması gerektiğine işaret edildi.

2014'ten 2022'ye kadar Honduras'ta devlet başkanlığı yapan Hernandez, Haziran 2024'te New York jürisi tarafından "uyuşturucu kaçakçılığı" ve "ateşli silah kullanmak"tan suçlu bulunmuş, 45 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

ABD Başkanı Trump, konuya ilişkin açıklamasında, Hernandez'in, "eski Başkan Joe Biden yönetimi tarafından düzenlenen bir komplonun kurbanı olduğunu" savunmuş ve Hernandez'i affedeceğini ifade etmişti.

Hernandez, "uyuşturucu kaçakçılığı" suçunun Trump tarafından affedilmesinin ardından tahliye edilmişti.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
