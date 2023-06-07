Honaz Belediyesi, Dünya Çevre Günü'nde çevre etkinliği düzenledi

Honaz Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası dolayısıyla Honaz Pınarbaşı Göz Mesire Alanı'nda çevre etkinliği düzenledi. Çevre bilincinin vurgulandığı etkinlikte öğrencilere seslenen Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, 'Çevreyi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da korumaya söz veriyoruz' dedi.

Honaz Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası dolayısıyla Honaz Pınarbaşı Göz Mesire Alanı'nda çevre etkinliği düzenledi. Çevre bilincinin vurgulandığı etkinlikte öğrencilere seslenen Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Çevreyi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da korumaya söz veriyoruz" dedi.

Honaz Belediyesi, Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası dolayısıyla Pınarbaşı Göz Mesire Alanında çevre etkinliği düzenledi. İlçede ve Denizli merkezde eğitim veren Hürriyet Ortaokulu öğrencilerinin katılımıyla yürütülen farkındalık etkinliğinde, atık toplama, ip atlama, yakartop, minyatür kale futbol gibi oyunlar oynandı. Çevre bilincinin önemine vurgu yapılan etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem de çevre kirliliği ile mücadele konusunda yeni bilgiler öğrendi.

Etkinlikte çocuklarla bir araya gelen Başkan Kepenek, şunları söyledi:

"Bugün buraya 5 Haziran Dünya Çevre Günü için toplandık. Hem eğlendik hem de aslında her gün yapmamız gereken işlemleri hatırlatmak için geldik. Hepimiz doğada bulunmayı çok seviyoruz. Pandemi sürecinde de bunu çok daha iyi anladık. Bu nedenle doğamızı, çevremizi kirletmemeyi kendimize görev edinmeliyiz. Bugün sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Nereye gidersek gidelim, atıklarımıza sahip çıkalım. Çevremizi ve doğal dengeyi korumak tüm canlıların yaşamı için çok önemli. Biz de bu bilinçle hem çocuklarımızı bilinçlendirecek çalışmalar yapıyoruz hem de hizmetlerimizle onlara örnek oluyoruz. Daha temiz ve sürdürülebilir bir dünya için Honazlılar olarak çalışmaya devam edeceğiz."

Başkan Kepenek, etkinliğe katılan öğrencilere ve piknik yapan ailelere teşekkür ederek, konuklarına Yerel Tohum Merkezi seralarında yetiştirilen begonya çiçeklerinden ve çevre konulu kitaplardan hediye etti.