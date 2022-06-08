Hollywood yapımı "Vahşi Nehir 2" Bosna Hersek'te çekiliyor - Haberler

Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Bihac kentinde, Hollywood yapımı aksiyon filmi Vahşi Nehir 2'nin (River Wild 2) çekimleri sürüyor.

Film setinin kurulduğu Una Milli Parkı'nın doğal güzellikleri, film sayesinde beyaz perdeye aktarılacak.

Filmin yapımcılarından Daniel Kresmery, saklı doğal güzelliklere sahip Bosna Hersek'te çekimlerin yapıldığı Strbacki Buk Şelalesi'nin hayal ettiklerinden çok daha güzel olduğunu söyledi.

Una Milli Parkı Müdürü Amarildo Mulic de parkın çok sayıda belgesel, dizi ve filmde kullanıldığını, bu tarz yüksek bütçeli bir filmin burada çekilmesinin Bosna Hersek'in tanıtımı için önemli olduğunu vurguladı.

Gelecek yıl vizyona girmesi planlanan filmin başrollerinde, ABD'li oyuncular Adrien Brody, Leighton Meester ve Taran Killam'ın olacağı belirtildi.