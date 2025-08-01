Hollandalı Çift Gelibolu'da Dünya Turu Molası Verdi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yaşayan biri öğretmen, diğeri de gazeteci olan evli çift, bisikletle çıktıkları dünya turu kapsamında Gelibolu'da mola verdi.

Lotte And (33) ve Tom And (35), 2 bin 656 kilometre yolda pedal basarak, Edirne'den Türkiye'ye giriş yaparak Gelibolu'ya ulaştı.

Gelibolu'da bir süre mola veren Lotte ve Tom, Türk halkının misafirperverliğinden duydukları memnuniyet dile getirdi.