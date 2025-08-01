Hollandalı Çift Gelibolu'da Dünya Turu Molası Verdi
Amsterdam'dan yola çıkan öğretmen ve gazeteci evli çift, bisikletle dünya turu yaparak Gelibolu'ya ulaştı. Türk halkının misafirperverliğinden memnun kaldıklarını belirttiler.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yaşayan biri öğretmen, diğeri de gazeteci olan evli çift, bisikletle çıktıkları dünya turu kapsamında Gelibolu'da mola verdi.
Lotte And (33) ve Tom And (35), 2 bin 656 kilometre yolda pedal basarak, Edirne'den Türkiye'ye giriş yaparak Gelibolu'ya ulaştı.
Gelibolu'da bir süre mola veren Lotte ve Tom, Türk halkının misafirperverliğinden duydukları memnuniyet dile getirdi.
Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel