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Hollanda'yı temsil eden Joost Klein finale saatler kala Eurovision'dan diskalifiye edildi

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2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Hollanda'yı temsil eden Joost Klein, yarışmadan diskalifiye edildi. Kararın gerekçesi olarak; Klein'ın bir ekip üyesine davranışının "yarışma kurallarını ihlal etmesi" gösterildi. Joost Klein dün düzenlenen basın toplantısında İsrail heyetiyle sürtüşme yaşamıştı.

2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda finale saatler kala Hollanda'yı temsil eden Joost Klein, yarışmadan diskalifiye edildi.

Eurovision organizatörlerince yapılan açıklamada, Hollandalı temsilci Klein'ın, bir ekip üyesine yönelik davranışının "yarışma kurallarının ihlali" olarak değerlendirildiği belirtildi. Klein'ın final yarışmasından diskalifiye edildiği bildirilen açıklamada, "İsveç polisi, yapım ekibinden bir kadın üyeninperşembe gecesi yarı finaldeki performansı sonrasında yaşanan olayın ardından yaptığı şikayeti araştırdı. Hukuki süreç devam ederken yarışmaya devam etmesi uygun değil. Etkinliğimizde uygunsuz davranışlara karşı sıfır tolerans politikası izliyoruz. Güvenli ve emniyetli bir ortam sağlamaya kararlıyız" ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL HEYETİYLE GERİLİM YAŞAMIŞLARDI

İsveç'in Malmö kentinde yapılacak final yarışması öncesi dün düzenlenen basın toplantısında, İsrailli temsilci Eden Golan'a, Polonyalı bir gazeteci, "Etkinliğe katılarak diğer katılımcılar için bir güvenlik riskine neden olduğunu düşünüp düşünmediği" sorusunu yöneltmişti. Bunun üzerine İsveçli sunucu Jovan Radomir'in hemen araya girerek Golan'a "Soruya cevap vermek zorunda olmadığını" söylemiş ve Hollandalı temsilci Joost Klein da yüksek sesle "Neden olmasın?" ifadesini kullanmıştı.

YARIŞMADAKİ BİRÇOK TEMSİLCİDEN "ATEŞKES" ÇAĞRISI

Belçika, Portekiz, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Norveç, Danimarka, Litvanya, Finlandiya ve San Marino'yu Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden sanatçılar, "Gazze'de acil ve sürdürülebilir ateşkes" çağrısı yapmıştı. Avrupa'nın birçok ülkesinden farklı kesimler, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan menedilmesi çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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