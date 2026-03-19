Hollanda mahalli seçimlerinde yerel partiler öne çıktı

Hollanda'da dün yapılan yerel seçimlerde yerel partiler yüzde 33,6 oyla ülke genelinde yeniden en fazla oyu alırken büyük şehirlerde sol partilerin öne çıktığı görüldü.

Hollanda'da dün yapılan yerel seçimlerde sonuçlar belirginleşirken yerel partiler ve sol ittifak mahalli yönetimlerdeki gücünü korudu.

Kamu yayıncısı NOS'un verilerine göre, seçime ulusal katılım oranı yüzde 53,7 olurken bu oran ülke tarihinin en düşük katılımlı seçimlerinden 2022'ye göre yaklaşık 3 puan arttı.

Ulusal düzeyde yerel partiler yüzde 33,6 ile ilk sırayı korurken Yeşil Sol-İşçi Partisi (GL-PvdA) ittifakı yüzde 14,6 ile ikinci, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) yüzde 11,6 ile üçüncü ve Hristiyan Demokrat Parti (CDA) yüzde 11,2 ile dördüncü sırada yer aldı. Ekim 2025'teki genel seçimlerde birinci parti olan Demokratlar 66 (D66) yüzde 9,3 oyla beşinci oldu.

Aşırı sağcı FvD büyük atılım yaptı

Aşırı sağcı Demokrasi Forumu (FvD), belediye meclislerindeki sandalye sayısını 54'ten 298'e yükselterek en büyük sıçramayı gerçekleştirdi. NOS'un verilerine göre FvD 100'den fazla belediyeye meclis üyesi sokmayı başarırken bunların 57'sinde ilk kez sandalye kazandı.

Başbakan Rob Jetten'in partisi D66, 29 Ekim 2025 genel seçimlerindeki zaferi yerel seçimlere yansıtamazken, 2022 seçimlerindeki yüzde 8,4'lük oy oranını sadece yüzde 9,3'e çıkarabildi.

GL-PvdA ittifakı yerel seçimlerde yarışan partiler arasında en yüksek oy oranına ulaşsa da 2022'deki 16,8'lik oy oranında hafif gerileme yaşadı.

Denk Partisi, birçok yeni belediyede temsil kazandı

Denk Partisi, aday gösterdiği belediyelerin büyük bölümünde meclise girmeyi başarırken, Rijswijk kentinde yerel bir adayla ittifak halinde olmak üzere Almelo, Beverwijk, Tilburg, Almerer, Haarlemmermeer gibi kentlerde ilk kez temsil hakkı elde etti.

Önceki dönem 24 belediye meclis üyesine sahip olan Denk Partisinin, yeni sonuçlarla birlikte sandalye sayısını 32'ye yükselttiği öngörülürken ülke genelinde oy oranını yüzde 1'den yüzde 1,2'ye çıkardı.

Rotterdam'da Denk Partisi 4, Schiedam'da 4, Amsterdam'da 2, Arnhem'de 2, Lahey'de 3, Vlaardingen'de 2, Zaanstad'da 2, Utrecht'te 2 sandalye kazandı. Almelo, Almere, Amersfoort, Beverwijk, Deventer, Dordrecht, Haarlemmermeer, Helmond, Rijswijk, Tilburg ve Venlo'da birer sandalye elde etti.

Hollanda siyasetine 2015'te azınlık partisi olarak giren DENK istikrarlı büyümesiyle ülke genelindeki temsiliyetini artırması ve genel parti kimliğine geçişi dikkati çekiyor.

Büyük şehirlerde sol partilerin ağırlığı hissediliyor

Rotterdam'da GL-PvdA yüzde 22 ile birinci, sağcı Leefbaar Rotterdam yüzde 21 ile ikinci olurken şehirde 20 yılın ardından ilk kez sol bir parti birinci gelmiş oldu.

Lahey'de yerel Hart voor Den Haag partisi 16 sandalye ile birinci, D66 8 sandalye ile ikinci en büyük parti olurken, GL-PvdA 7 sandalye ile üçüncü oldu.

Başkent Amsterdam'da GroenLinks 10 sandalye ile birinci, D66 8 sandalye ile ikinci, PvdA ise 7 sandalye ile üçüncü oldu. GroenLinks ve PvdA Amsterdam'da ayrı yarışmasına karşın mecliste birlikte grup kurması beklenirken şehirdeki sol parti liderliği devam edecek.

Utrecht'te GL-PvdA en çok oy alan parti olurken, sol bloğun sandalye sayısı 13'ten 14'e yükseldi. D66, Utrecht'te 9 sandalye ile ikinci oldu.

Eindhoven, Groningen, Almere, Tilburg, Nijmegen'de GL-PvdA ittifakı en çok sandalyeyi kazanırken Breda'da ikinci oldu.

Türk kökenli adaylar

İlk sonuçlara göre Rotterdam, Lahey ve Amsterdam gibi büyük şehirlerde Denk Partisi dışındaki partilerin listelerinden de Türk kökenli adayların belediye meclislerine girdiği görülürken kesin tablo için Hollanda'daki seçim sisteminde liste sıralamasını değiştirebilen tercihli oyların açıklanması bekleniyor.

Hollanda'da belediye başkanları seçimle değil, merkezi hükümet tarafından atanıyor. Belediye meclisinin tavsiyesi üzerine İçişleri ve Krallık İlişkileri Bakanı'nın adayı Kral tarafından atanıyor ve 6 yıllık görev süreleri bulunuyor.