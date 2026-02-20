Haberler

Hollanda istihbarat servislerine göre, Rusya'nın Avrupa'daki hibrit saldırıları artıyor

Güncelleme:
Hollanda'nın istihbarat servisleri, Rusya'nın Avrupa genelinde siber saldırılar ve sabotaj içeren hibrit faaliyetlerini artırdığını bildirdi. Raporda, bu tür saldırıların kritik altyapılara olan etkisine dikkat çekildi.

Hollanda'nın istihbarat servisleri, Rusya'nın Avrupa genelinde siber saldırılar, sabotaj ve etki operasyonlarını bir arada kullanan hibrit faaliyetlerini artırdığını, bunların kritik altyapı ve hizmetleri etkileyebileceğini bildirdi.

Hollanda Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi (AIVD) ile Askeri İstihbarat ve Güvenlik Servisinin (MIVD) yayımladıkları raporda, "Hollanda'da sabotaj hazırlıkları da dahil olmak üzere çeşitli Rus hibrit faaliyetleri gözlemlendi." ifadesi kullanıldı.

İstihbarat servislerinin raporunda, Rusya'dan gelebilecek bu tür hibrit saldırıların toplumsal etkisine değinilerek, "Hayati sektörler etkisiz hale gelirse, toplum ciddi şekilde dağılabilir." uyarısında bulunuldu.

Rusya, Avrupa'da "kundaklama, hava trafiğine dron müdahaleleri, denizaltı kablolarına verilen hasar ve havadan patlayıcı gönderilmesi" gibi bir dizi operasyonla ilişkilendirilirken, genellikle bu tür saldırıların kaynağını ve sorumlusunu tespit etmenin her zaman mümkün olmadığının altı çizildi.

Raporda, Rusya'nın hedefleri arasında "siyaseti etkileme, toplumsal bölünmeye yol açma, Ukrayna'ya yapılan yardımları engellemenin" yer aldığı ifade edildi.

2024'ten bu yana artan Rusya kaynaklı tehdidin daha agresif hale geldiği ve operasyonların sadece çevrim içi aktiviteyle sınırlı kalmayıp fiziksel hasarlar da meydana getirdiği belirtildi.

Hollanda istihbarat kurumları, Rusya kaynaklı hibrit saldırıların, savaş durumuna geçilen hukuki düzen ile barış zamanı hukuk arasındaki gri bölgeden faydalandığını ve bu saldırıların bertaraf edilmesi için faillerin saldırı maliyetini artırmak gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Selman Aksünger
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

