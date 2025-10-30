Haberler

Hollanda Genel Seçiminde D66 Önde Geldi

Hollanda'da yapılan genel seçimlerde Rob Jetten liderliğindeki sosyal liberal Demokratlar 66 (D66) partisi, 27 milletvekili kazanarak ilk sırada yer aldı. Oy verme işlemi tamamlandıktan sonra yayımlanan ilk çıkış anketlerine göre, aşırı sağcı partilerin toplam sandalye sayısı da arttı. Hükümet kurmak için en az 3 partili bir koalisyon bekleniyor.

Hollanda'da düzenlenen genel seçimi, ilk sandık çıkışı anketlerine göre 27 milletvekili çıkarması öngörülen Rob Jetten liderliğindeki sosyal liberal Demokratlar 66 (D66) kazandı.

Jetten, 2023 seçimlerinde kazandığı 9 sandalyeyi 2 katından fazla artırarak 27 milletvekili çıkardı.

Ülkede yerel saatle 07.30'da (TSİ 09.30) başlayan oy verme işlemi 21.00'de (TSİ 23.00) sona erdi. Seçimlerde, 1166 aday ve 27 parti, 150 sandalye için yarıştı.

Kesinlik ifade etmeyen ilk geçici sandık çıkış anketleri, oy verme işlemi bittikten hemen sonra yayımlandı.

Araştırma şirketi Ipsos'un verilerine göre, Jetten'in liderliğindeki D66, 27 sandalyeyle ilk sırada yer alıyor.

D66'yı, geçen seçime göre 12 sandalye kaybeden Geert Wilders liderliğindeki İslam ve yabancı karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) 25 sandalye ile takip etti.

Dilan Yeşilgöz-Zegerius liderliğindeki geçen hükümetin koalisyon ortağı Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) ise 23 sandalye ile üçüncü sırada yer aldı.

Frans Timmermans'ın liderliğinde seçimlere ittifak kurup ortak giren İşçi Partisi (PvdA) ve Yeşil Sol (Groen Links) 5 sandalye gerileyerek 20 sandalye elde etti.

Son hükümetin koalisyon ortaklarından Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC), geçen seçimlerde aldığı 20 sandalyeden hiçbirini elde edemedi.

Aşırı sağcı Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB) de 2023'te elde ettiği 7 sandalyeden 4'e düştü.

Son seçimlerde 5 sandalye kazanan Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA) de oylarını artırarak sandalyesini 19'a çıkardı.

Diğer aşırı sağcı partilerden Demokrasi için Forum Partisi (FvD), 2023 seçimlerine göre oylarını artırarak toplam 6 milletvekili ve JA21 Partisi de 9 milletvekili çıkardı.

Buna göre, aşırı sağcıların Meclisteki toplam sandalye sayısı 41'den 44'e çıktı.

En az 3 partili bir koalisyon bekleniyor

Üyelerinin çoğu Türk ve göçmenlerden oluşan Denk Partisi, oylarını koruyarak 3 sandalye kazandı.

Hiçbir partinin tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadığı ülkede, en az 3 partili koalisyon bekleniyor.

Bir partinin hükümet kurabilmesi için parlamentodaki 150 milletvekilinden en az 76'sının desteğini alması gerekiyor.

Kaynak: AA / Abdullah Aşıran
