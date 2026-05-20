Hollanda: İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelesi insanlık dışı ve kabul edilemez

Hollanda Başbakanı Rob Jetten, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlere yönelik kötü muamelesinin insanlık dışı olduğunu ve kabul edilemez boyutlara ulaştığını belirterek, bu ülkenin büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağıracaklarını duyurdu.

Jetten, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Sumud Filosu aktivistlerine yönelik muamelesi insanlık dışı ve kabul edilemez boyutlara ulaştı. Ben de bu konuyu (İsrail) Cumhurbaşkanı (Isaac) Herzog ile görüştüm. Hollanda, bu aktivistlerin en kısa sürede serbest bırakılmasını bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Jetten, izahat için İsrail Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını belirtti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in gözaltına alınan Sumud Filosu aktivistlerine ait paylaştığı görüntülerin "şok edici" ve "kabul edilemez" olduğunu paylaşan Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen da, "Bu muamele insan onuruna aykırıdır. Bu konuyu doğrudan (İsrail Dışişleri Bakanı) Gideon Saar ile görüştüm ve İsrail Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağıracağım." ifadelerini kullandı.

Berendsen, "(İsrail) Başbakanı Netanyahu ile Saar'ın bu durumdan açık şekilde uzak durmaları olumlu. İsrail'in tüm aktivistlere uluslararası hukuka uygun şekilde muamele etmesi ve Hollanda vatandaşlarının güvenliğini garanti altına alması gerektiğini bir kez daha vurguladım." dedi.