Hollanda'da ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi

Hollanda'daki camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı kılınırken, Müslümanlar dualar etti ve cami çevresinde özel ışıklandırmalar yapıldı.

Hollanda'daki camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Ülkenin dört bir yanında camileri dolduran Müslümanlar, teravih namazını eda etti.

Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Ulu Cami'de yatsı ve teravih namazını kılan Müslümanlar, ramazan ayının İslam alemine, çatışmaların yaşandığı bölgelere ve dünyaya esenlik getirmesi için dua etti.

Ülkenin en büyük camilerinden biri olan Ulu Cami'de ramazan ayı ve orucun faziletlerine ilişkin vaaz verildi.

Teravih namazına kadınlar da yoğun ilgi gösterdi.

Caminin önündeki Kanal Caddesi, ramazan ayı hazırlıkları kapsamında özel olarak ışıklandırıldı.

Cadde boyunca asılan ışıklı süslemelerde, ülkede ilk kez, "Hayırlı ramazanlar" anlamına gelen "Fijne Ramadan" mesajına yer verildi.

Kaynak: AA
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi
Valilerin yaptıkları Erdoğan'ı küplere bindirdi: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu
"Vasiyetimdir" diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi
Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu
Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti