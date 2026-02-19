Hollanda'da ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi

Hollanda'daki camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Ülkenin dört bir yanında camileri dolduran Müslümanlar, teravih namazını eda etti.

Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Ulu Cami'de yatsı ve teravih namazını kılan Müslümanlar, ramazan ayının İslam alemine, çatışmaların yaşandığı bölgelere ve dünyaya esenlik getirmesi için dua etti.

Ülkenin en büyük camilerinden biri olan Ulu Cami'de ramazan ayı ve orucun faziletlerine ilişkin vaaz verildi.

Teravih namazına kadınlar da yoğun ilgi gösterdi.

Caminin önündeki Kanal Caddesi, ramazan ayı hazırlıkları kapsamında özel olarak ışıklandırıldı.

Cadde boyunca asılan ışıklı süslemelerde, ülkede ilk kez, "Hayırlı ramazanlar" anlamına gelen "Fijne Ramadan" mesajına yer verildi.