Hollanda'da Türk kadın, fırına giren satırlı hırsızı bezle kovaladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hollanda'da Türk kadın, fırına giren satırlı hırsızı bezle kovaladı

- Hollanda'da Türk kadın, fırına giren satırlı hırsızı bezle kovaladı Hollanda'nın Deventer kentinde yaşayan 48 yaşındaki Latife Peker, oğluna ait fırına gelen satırlı soyguncuyu elindeki toz beziyle kovaladı.

 - Güncelleme:

- Hollanda'da Türk kadın, fırına giren satırlı hırsızı bezle kovaladı

AMSTERDAM - Hollanda'nın Deventer kentinde yaşayan 48 yaşındaki Latife Peker, oğluna ait fırına gelen satırlı soyguncuyu elindeki toz beziyle kovaladı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan anlar, Hollanda medyasında da gündem oldu.

Hollanda'nın Deventer kentinde yaşayan yaşayan Latife Peker (48), oğluna ait Mevlana adlı fırında temizlik yaptığı sırada içeriye satırlı bir soyguncu girdi. Peker, kasaya yönelen maskeli soyguncuyu elindeki toz beziyle saniyeler içinde püskürtmeyi başardı. Peker'e direnemeyen soyguncu, dükkandan kaçarken içeri müşteri girdi. Müşteri de hiç düşünmeden hırsıza müdahale etti. O anlar dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Peker'in hırsızı bezle kovalaması, Hollanda basınında da yankı uyandırdı. Haberlerde Peker'in hırsıza karşı "cesur bir şekilde" bezle müdahale ettiğine dikkat çekildi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title