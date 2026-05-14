Hollanda'da sığınmacı karşıtı protestoda yangın

Loosdrecht'te sığınmacı karşıtı gösteride çıkan olaylarda 3 kişi gözaltına alınırken, havai fişekler belediye binası önünde yangına neden oldu. Polis TOMA ile müdahale etti, Başbakan Jetten şiddeti kınadı.

Hollanda'nın Loosdrecht kasabasında sığınmacı karşıtı gösteride çıkan olaylarda 3 kişi gözaltına alınırken, göstericilerin attığı havai fişekler belediye binası önündeki çalılık alanda yangına sebep oldu.

Hollanda polisinden yapılan yazılı açıklamada, Loosdrecht Belediyesindeki sığınmacı merkezine yerleştirilmek üzere 15 sığınmacının getirilmesini protesto eden grubun çıkardığı olaylarda, 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, eylemcilerin taş, havai fişek ve meşalelerle polise saldığı kaydedildi.

Atılan hava fişeklerin belediye binasının önündeki ağaçlık alanda yangına yol açtığı bilgisine yer verilen açıklamada, yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerinin eylemciler tarafından engellenmeye çalışıldığı aktarıldı.

İtfaiyenin, polisin göstericileri uzaklaştırmasıyla yangını söndürdüğü ifade edilen açıklamada, göstericilerin çıkardığı taşkınlığı yatıştırmak için çevik kuvvet birimlerinin TOMA'larla müdahale ettiği belirtildi.

Hollanda Başbakanı Rob Jetten, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Loosdrecht'te bir grup ayaklanmacının şiddet kullanması, ateş yakması ve insanlara korku salması tamamen skandal. Endişelerinizi her zaman dile getirebilirsiniz ancak asla şiddet kullanamazsınız." ifadesine yer verdi.

Olaylar 2'nci gün de devam etti

Hollanda kamu yayıncısı NOS'un haberine göre, kasabada açılan geçici sığınmacı kabul merkezine karşı salı akşamı başlayan olaylar, çarşamba günü de devam ederken göstericiler bugün şehirdeki meydanda küçük gruplar halinde protestosunu sürdürdü.

Loosdrecht'e giren araçlar kontrol edilirken geçici sığınmacı merkezinin önündeki sokak cumartesi gününe kadar akşam saatlerinde "yasaklı bölge" ilan edildi.

Kaynak: AA / Selman Aksünger
