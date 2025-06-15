Hollanda'da Mültecilerin Gecesi Yürüyüşü Düzenlendi

Hollanda'da Mültecilerin Gecesi Yürüyüşü Düzenlendi
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Hollanda'da mültecilerin yeni bir yaşama kavuşma umudunu desteklemek için düzenlenen 'Mültecilerin Gecesi' yürüyüşüne yaklaşık 8 bin kişi katıldı. Yürüyüşte 1 milyon 737 bin avro bağış toplandı.

Hollanda'da, mültecilerin yeni bir yaşama kavuşma hayaliyle katettikleri uzun mesafelere dikkati çekmek amacıyla "Mültecilerin Gecesi" adıyla destek yürüyüşü düzenlendi.

Mülteci Vakfının 16'ncı yürüyüşüne yaklaşık 8 bin kişi katıldı, 10, 20 ve 40 kilometrelik parkurlarda yürüyen binlerce kişi 1 milyon 737 bin avro bağış topladı.

Başkent Amsterdam ile Rotterdam, Nijmegen, Utrecht, Groningen ve Tilburg kentlerinde 14 Haziran Cumartesi akşamı başlayan 40 kilometrelik yürüyüş, öğle saatlerinde sona erdi.

Yürüyüşe katılan Marleen ten Vergert, AA muhabirine, dünya genelindeki mültecilere ve mülteci vakıflarına destek olmak amacıyla yürüyüşe katıldığını söyledi.

Ten Vergert, "Benim için mültecileri Hollanda'da karşılamak gerçekten çok önemli. İnsanlarla dayanışma içinde olmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Mark van Etten de "Zor durumda olan insanlar için bir şey yapmak güzel bir inisiyatif. Dünya genelindeki durum gerçekten iyiye gitmiyor ve haberlerde her şeyin gittikçe daha da kötüleştiğini görüyoruz. Bu yürüyüş benim için aynı zamanda bir farkındalık olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Abdullah Aşıran - Güncel
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