Hollanda'da Filistin'e Destek için Tren İstasyonlarında Eylem

Güncelleme:
Hollanda'nın Utrecht, Amsterdam ve Rotterdam gibi şehirlerinde toplam 20 tren istasyonunda Filistin'e destek amacıyla oturma eylemleri düzenlendi. Göstericiler, İsrail'in Gazze'deki soykırımına dikkat çekerek, Hollanda hükümetine tepki gösterdi.

Hollanda'da Utrecht, Amsterdam ve Rotterdam başta olmak üzere farklı kentlerdeki toplam 20 tren istasyonunda, Filistin'e destek için oturma eylemleri düzenlendi.

Ülkede, İsrail'in Gazze'deki soykırımının ikinci yılı dolayısıyla işgal altındaki topraklarda yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için farklı şehirlerde gösteriler yapıldı.

Merkez niteliğindeki Utrecht'te tren istasyonunda toplanan göstericiler, Filistin bayrakları taşıyarak İsrail'in soykırımı durdurması için eylem yaptı.

Eylemciler, İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle Hollanda hükümetine tepki gösterdi.

Konuşmalarda soykırımın 2 yıldır devam ettiğine ve uluslararası hukukun işlemediğine vurgu yapıldı.

Ellerinde "Soykırımı durdur", "Şimdi adalet", "Özgür Filistin" ve "Gazze'yi öldürmeyi durdur" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak", "Soykırımı durdur" ve "Gazze sen sakın ağlama, seni her zaman koruyacağız" sloganları attı.

Göstericiler, oturma eyleminin ardından şehir merkezinde ve Hoog Catharijn AVM'sinin içinde yürüyüş yaptıktan sonra eylemi sonlandırdı.

Utrecht de dahil çeşitli şehirlerdeki 20 tren istasyonunda eş zamanlı oturma eylemleri yapıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Aşıran - Güncel
