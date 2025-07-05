Hollanda'da F-35 Parça İhracatına Protesto

Hollanda'da, GKN Fokker şirketinin İsrail'in kullandığı F-35 savaş uçaklarına parça ihraç etmesine karşı protesto gösterisi düzenlendi.

Aralarında Hollandalıların da bulunduğu bir grup gösterici Markt Meydanı'ndan GKN Fokker fabrikası ve GKN Aerospace merkez binasının önüne kadar yürüdü.

GKN Fokker şirketinin İsrail'in kullandığı F-35 savaş uçaklarına parça ihraç etmesini protesto eden göstericiler, yürüyüş sırasında "Hepimiz Filistinliyiz, Apartheid devleti İsrail ile tüm ilişkileri kes" yazılı pankartlar taşıdı.

Protestocular, "Fokker soykırımı desteklemeyi durdur, canın cehenneme", "Utan Fokker, ellerin kanlı", "Özgür Filistin" ve "İsrail ordusuna ölüm" sloganları attı.

Grup adına yapılan açıklamada, Hollanda mahkemesinin geçen yıl İsrail'in, Gazze'de uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle bu ülkeye F-35 parçalarının ihracatının durdurulmasına karar verdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, GKN Fokker fabrikasının bu karara rağmen dolaylı yollarla F-35 parçalarını İsrail'e göndermeye devam ettiği belirtilerek, şirketin bu yolla İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma katkıda bulunduğu ve suça ortak olduğu vurgulandı.