Hollanda'da Bıçaklı Saldırı: 5 Yaralı
Amsterdam'da gerçekleşen bıçaklı saldırıda en az 5 kişi yaralanırken, polis saldırganı gözaltına aldı.
- Hollanda'da bıçaklı saldırı: 5 yaralı
AMSTERDAM - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen bıçaklı saldırıda en az 5 kişi yaralandı.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Dam Meydanı yakınlarındaki Sint Nicolaasstraat'ta bıçaklı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, saldırıda en az 5 kişi yaralandı. Polis, saldırganı gözaltına aldı. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel