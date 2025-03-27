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Hollanda'da Bıçaklı Saldırı: 5 Yaralı

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Amsterdam'da gerçekleşen bıçaklı saldırıda en az 5 kişi yaralanırken, polis saldırganı gözaltına aldı.

- Hollanda'da bıçaklı saldırı: 5 yaralı

AMSTERDAM - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen bıçaklı saldırıda en az 5 kişi yaralandı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Dam Meydanı yakınlarındaki Sint Nicolaasstraat'ta bıçaklı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, saldırıda en az 5 kişi yaralandı. Polis, saldırganı gözaltına aldı. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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