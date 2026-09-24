Hollanda'da 7 güvenlik kurumu yapay zeka destekli siber saldırılara karşı uyardı

Hollanda İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (AIVD) ile Hollanda Askeri İstihbarat ve Güvenlik Servisi (MIVD) başta olmak üzere ülkedeki 7 güvenlik kurumu, yapay zekanın siber tehditleri hızlandırdığı ve kötü niyetli daha geniş kesimin saldırı düzenlemesine imkan tanıdığı uyarısında bulundu.

AIVD ve MIVD'nin yanı sıra Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC), Ulusal Terörle Mücadele ve Güvenlik Koordinatörlüğü (NCTV), Savcılık, Devlet Bilişim Direktörlüğü (CIO Rijk) ve Ulusal Polis Teşkilatının ortak bildirisinde yapay zekanın tehdit ortamını önemli ölçüde değiştirdiği bildirildi.

Bildiride, sistemlerdeki açıkların daha hızlı tespit edilip kötüye kullanıldığı, uzun süredir var olan zayıf noktaların yapay zekanın etkisiyle büyüdüğü belirtildi. Saldırganların yapay zekayı, savunma tarafı henüz fark etmeden açıkları bulmak ve kullanmak için devreye soktuğu kaydedilerek "buna hazırlıklı olmak için derhal harekete geçilmesi gerektiği" vurgulandı.

Savunmanın yetersiz kaldığı durumlarda siber olayların hayati sistemlerde uzun süreli kesintilere yol açtığı ve çok sayıda kişiyi mağdur ettiğinin altı çizilen bildiride, büyük miktarda isim, adres ve vatandaşlık numarasının ele geçirildiği, bunun da ciddi mahremiyet ve mali sonuçlar doğurduğu kaydedildi.

Dezenformasyon kolaylaşıyor

Bildiride, saldırganların yapay zeka sayesinde daha hızlı saldırı düzenleyebildiği, daha kolay zararlı yazılım geliştirebildiği, daha ikna edici oltalama e-postaları yazabildiği ve dezenformasyonu geniş ölçekte kişiselleştirebildiği belirtildi. Saldırganların bunun için en gelişmiş yapay zeka modellerine ihtiyaç duymadığı, mevcut ve kolay erişilebilir modellerle de bu tür saldırıların şimdiden yapılabildiği ifade edildi.

Bildiride yöneticiler için hemen atabilecekleri ilk adım olarak temel güvenlik önlemlerinin eksiksiz hale getirilmesi önerildi. Saldırı yüzeyinin küçültülmesi ve artık güvenlik güncellemesi almayan eski sistemlerin değiştirilmesi gerektiği belirtilen bildiride, güncellemelerin hiç yüklenmemesi ya da geç yüklenmesi nedeniyle saldırıların gerçekleşebilmesinin "savunulamaz" olduğu vurgulandı.

Kurumlara, bir saldırganın sisteme girebileceğini varsayarak buna göre hazırlık yapmaları çağrısında bulunulan bildiride, yapay zekaya ilişkin uyarı işaretlerinin ciddiye alınması istendi.

"Asıl adım teknik değil kültürel"

NCSC Genel Direktörü Matthijs van Amelsfort da bildiriye ilişkin, "Yapay zeka, açıkların bulunmasından kötüye kullanılmasına kadar saldırı zincirini otomatikleştiriyor. Bu teknoloji, mevcut siber tehditleri hızlandırıp güçlendirebilir. Tam da bu nedenle temel önlemlerin eksiksiz alınması her zamankinden daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Bildiride, atılması gereken en önemli adımın teknik değil kültürel ve farkındalıkla ilgili olduğu belirtilerek, siber güvenliğin "bir bodrumda ya da veri merkezinde çözülecek bilgi teknolojileri sorunu" olmadığı, kurumsal, yönetimsel ve nihayetinde toplumsal mesele olduğu ifade edildi.

Zincirin en zayıf halkasının çoğu zaman teknikte değil yönetimin ve çalışanların siber tehditlere yönelik farkındalığında olduğuna işaret edildi.

Kaynak: AA