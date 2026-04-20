Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Wijnands, Gaziantep Valisi Çeber'i ziyaret etti
Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri ve iş birliği imkanlarını görüştü.
Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Vali Çeber tarafından karşılanan Wijnands Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, iş birliği imkanları ve ortak çalışmaların ele alındığı belirtildi.
Kaynak: AA / Beyza Kaynarpunar