Hollanda bayraklı kruvaziyer gemisi Alanya'ya geldi

Hollanda bayraklı "Oosterdam" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Limasol'dan demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 285 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, sabah saatlerinde Alanya Limanı'na yanaştı.

Kruvaziyerde, çoğu ABD'li 2 bin 199 yolcu ve 781 personel bulunuyor.

Turistler, gümrük işlemlerinin ardından ören yerlerini ziyaret etmek, alışveriş yapmak ve ilçeyi gezmek için gemiden ayrıldı.

"Oosterdam", akşam saatlerinde Rodos'a hareket edecek.