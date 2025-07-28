Hollanda Başbakanı Schoof'tan İsrail'e Hedefli Uyarı

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, İsrail'in Gazze'ye insani yardıma engel olmaya devam etmesi halinde Avrupa Birliği (AB) Horizon programından çıkarılması ve ticaret alanı dahil AB düzeyinde bir dizi tedbiri destekleyeceğini açıkladı.

Hollanda Başbakanı Schoof, İsrail'in Gazze'deki insani yardım engellemelerine karşı AB tedbirleri uyarısında bulundu.

Schoof, Başbakan Yardımcıları, Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı ile Gazze'deki durum hakkında yaptığı olağanüstü toplantının ardından X hesabından yaptığı paylaşımda, "Hükümetin hedefi son derece açık: Gazze halkının insani yardıma derhal, engelsiz ve güvenli şekilde erişebilmesi" ifadesini kullandı.

Schoof, AB'nin yarın İsrail'in Birlik ile anlaşmalara uyum sağlamadığına karar vermesi halinde İsrail'in AB araştırma programı Horizon'dan çıkarılmasını destekleyeceklerini bildirerek, "Yarın Brüksel'de ticaret alanında Avrupa'dan daha fazla tedbir uygulanması için baskı yapacağız." açıklamasını yaptı.

Hollanda Başbakanı, baskıyı artırmak için ulusal önlemler almayı da değerlendirdiklerini kaydederek, bu mesajı İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisine ilettiğini belirtti.

Schoof, hükümetin bu konuda hem bireysel kapasitede hem de AB üyesi olarak neler yaptığını açıklamak üzere Temsilciler Meclisi'ne mektup göndereceğini duyurdu.

Açıklamasında Hamas'a da değinen Schoof, "Hamas'ın Gazze'nin acı çeken nüfusuna insani yardım erişimini sağlamada tam işbirliği yapması gerekiyor." ifadesini kullandı.