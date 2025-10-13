Hollanda Başbakanı Schoof'tan Gazze'de Ateşkes Açıklaması

Hollanda geçici hükümetin Başbakanı Dick Schoof, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes kapsamında tüm hayatta kalan esirlerin güvenli şekilde İsrail'e döndüğünü belirterek, "Bugün, önemli yeni bir adım atıldı ancak barışa giden yolda hala uzun bir mesafe var." ifadesini kullandı.

Schoof, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bu sabah tüm hayatta kalan esirlerin güvenli şekilde İsrail'e döndüğünün ve aileleriyle yeniden bir araya gelmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Bugün Şarm el-Şeyh'te düzenlenecek barış zirvesine katılacak Schoof, "İsrail de anlaşmanın kendi tarafını yerine getirmeli, örneğin; Gazze halkına çok daha fazla yardımın ulaşmasını sağlamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün önemli yeni bir adım atıldığına ancak barışa giden yolda hala uzun bir yol olduğuna işaret eden Schoof, barış planı ve bölgede Gazze için kalıcı barışa yönelik sonraki adımlar konusunda ABD ve Mısır tarafından başlatılan ve 20'den fazla ülkenin katılacağı görüşmeler için bugün Mısır'a gideceğini bildirdi.

Gazze'de varılan ateşkes anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.