Hollanda Başbakanı Rutte: "İki ülkeye (Rusya-Ukrayna) açık hattı olan nadir ülkelerden Türkiye'yi (arabuluculukta) desteklediğimizi söylemek isterim" - Haberler

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Hollanda Başbakanı Rutte: "İki ülkeye (Rusya-Ukrayna) açık hattı olan nadir ülkelerden Türkiye'yi (arabuluculukta) desteklediğimizi söylemek isterim"

AA - Ali İhsan Çam - Güncel
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Hollanda Başbakanı Rutte:

Hollanda Başbakanı Rutte: "İki ülkeye (Rusya-Ukrayna) açık hattı olan nadir ülkelerden Türkiye'yi (arabuluculukta) desteklediğimizi söylemek isterim"

Hollanda Başbakanı Rutte: "İki ülkeye (Rusya-Ukrayna) açık hattı olan nadir ülkelerden Türkiye'yi (arabuluculukta) desteklediğimizi söylemek isterim"

AA / Ali İhsan Çam - Güncel

Hollanda, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Haberler

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