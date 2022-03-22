Hollanda Başbakanı Rutte: "İki ülkeye (Rusya-Ukrayna) açık hattı olan nadir ülkelerden Türkiye'yi (arabuluculukta) desteklediğimizi söylemek isterim"
AA - Ali İhsan Çam - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Hollanda Başbakanı Rutte: "İki ülkeye (Rusya-Ukrayna) açık hattı olan nadir ülkelerden Türkiye'yi (arabuluculukta) desteklediğimizi söylemek isterim"
Hollanda Başbakanı Rutte: "İki ülkeye (Rusya-Ukrayna) açık hattı olan nadir ülkelerden Türkiye'yi (arabuluculukta) desteklediğimizi söylemek isterim"
AA / Ali İhsan Çam - Güncel