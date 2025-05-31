Hokkaido Adası'nda 6,1 Büyüklüğünde Deprem

Hokkaido Adası'nda 6,1 Büyüklüğünde Deprem
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Japonya'nın Hokkaido Adası yakınlarında meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 17.37'de Kushiro kenti civarında gerçekleştiği bildirildi. Depremin derinliği 20 kilometre olarak belirtilirken, can kaybı ya da yaralı bildirilmedi.

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası yakınlarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin yerel saatle 17.37'de Hokkaido Adası'ndaki Kushiro kenti civarında olduğunu duyurdu.

Yerin 20 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 6,1 olarak açıklandı.

Ülke basınında henüz can kaybı ve yaralı bildirilmezken depremin ardından tsunami uyarısı da verilmedi.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
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