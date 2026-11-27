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ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'nın "51. eyalet olması gerektiği" yönündeki görüşünü destekleyen açıklamaları sonrası ABD'nin Kanada Büyükelçisi Pete Hoekstra'nın sınır dışı edilmesi talebiyle Kanada Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasına dilekçe sunuldu.

Politico'nun haberine göre, Kanadalı milletvekili Elizabeth May, Hoekstra'nın ülkeden sınır dışı edilmesi talebiyle yaklaşık 290 bin kişinin imzaladığı dilekçeyi Avam Kamarasına sundu.

Dilekçeyi sunmasının ardından açıklama yapan May, Hoekstra'yı "Kanada tarihindeki en diplomatik olmayan diplomat" olarak nitelendirerek hükümetten büyükelçiyi "istenmeyen kişi" (persona non grata) ilan etmesini ve diplomatik faaliyet yürütme yetkisini iptal etmesini talep etti.

Kanada'da Avam Kamarasına sunulan dilekçeler, hükümetin resmi yanıt vermesini gerektiriyor.

Büyükelçi Hoekstra'ya karşı imza kampanyası

ABD'nin Kanada Büyükelçisi Pete Hoekstra'nın, Başkan Trump'ın Kanada'yı "ABD'nin 51. eyaleti" olarak nitelendiren söylemlerini destekleyen ve normalleştiren açıklamaları, iki ülke arasındaki diplomatik gerilimi tırmandırmış ve Kanada kamuoyunda büyük tepkiye yol açmıştı.

Hoekstra, Haziran 2025'te verdiği röportajda, Trump'ın Kanada'yı "51. eyalet" olarak anmasını egemenliğe yönelik bir tehdit değil, "sevgi ifadesi" olarak nitelendirmişti.

Bu kapsamda Hoekstra'nın görevden alınması için Kanada'da başlatılan imza kampanyasında yaklaşık 290 bin imza toplanmıştı.

Kaynak: AA