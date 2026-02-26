Haberler

Hocalı Katliamı kurbanları, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'nde anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'da Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği tarafından düzenlenen programda, Hocalı Katliamı'nın kurbanları anıldı. Programda katılımcılar, katliamın tarihçesi hakkında bilgi alarak sergiyi gezdi ve hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

İran'da, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği tarafından düzenlenen programda, Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de Hocalı'da yaptığı katliamın kurbanları anıldı.

Programa katılanlar, elçilik binasında açılan ve Hocalı Katliamı'na ilişkin fotoğrafın yer aldığı sergiyi gezme imkanı buldu.

Katliamda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan anma programında konuşan Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği Müşaviri Metin Mirza, Hoca Katliamı'nın tarihçesini anlattı.

Hocalı Katliamı'nı, "Ermeni şovenistlerin" Azerbaycanlılara karşı işlediği insanlık suçu olarak tanımlayan Mirza, "38 yıl önce Dağlık Karabağ'da başlayan hadiseler, Ermeni ideologların 'denizden denize Ermenistan' adlı rüyasını yeniden hayata geçirilmesi düşüncesi ile 1990 yıllarda Azerbaycan halkına karşı açık bir saldırıya dönüştü." dedi.

Mirza, katliamdan önce Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde 7 binden fazla insanın yaşadığını ve katliamda 106'sı kadın ve 63'ü çocuk olmak üzere 613 Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Hocalı Katliamı'nın, Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası saldırısı gibi 20. Yüzyılın en şiddetli olaylarıyla benzerlik gösterdiğini vurgulayan Mirza, katliama karışan Ermeni yetkililerin hiçbirinin şu ana kadar yargılanmadığını söyledi.

Programın sona ermesiyle birlikte katılımcılara iftar verildi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Afganistan: Pakistan'a ait askeri tesisleri vuruyoruz

Komşu ülkeler yeniden savaşa tutuştu! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz

Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu
'40 yıldır vatansız yaşıyorlar' haberlerine yalanlama geldi

"40 yıldır vatansız yaşıyorlar" haberleri sonrası açıklama geldi!
Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz

Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay

Bakan Gürlek açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
Instagram'da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek

İnternette bunu arayan çocuklar dikkat! Anne-babanıza haber verilecek