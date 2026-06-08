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Yaktığı ateşte patlama oldu; o anlar kamerada

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Bursa Nilüfer'de bir hobi bahçesinde yakılan ateşte bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, bir kişinin hobi bahçesinde yaktığı ateşte bilinmeyen nedenle patlama oldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde merkez Nilüfer ilçesindeki bir hobi bahçesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte hobi bahçesinde vakit geçiren kişi, ısınmak ve vakit geçirmek amacıyla ateş yaktı. Ancak yakılan ateşte, bir süre sonra belirlenemeyen nedenle büyük gürültüyle harlanarak patlama oldu. Patlamanın etkisiyle ateşin etrafındaki aile büyük korku ve panik yaşadı. O anlar ise babasının cep telefonuyla video kaydına alan oğlu tarafından görüntülendi. Görüntülerde, ateşte bir anda patlama olduğu ve yaşanan panik yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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