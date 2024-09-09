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HMKÜ Hastanesi'nde Çocuklara Moral Etkinliği

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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için palyaço kostümlü gönüllüler tarafından bir moral etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çocuklar eğlendirildi ve sihirbazlık gösterisi yapıldı. Ayrıca çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için moral etkinliği düzenlendi.

"Bir Tebessüm Bin Mutluluk" gönüllüleri, hastanenin çocuk servisinde yatanlar için palyaço kostümü giydi.

Çocukları eğlendiren gönüllüler, onlara yönelik sihirbazlık gösterisi de düzenledi.

Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

"Bir Tebessüm Bin Mutluluk" topluluğunun kurucusu Ömer Faruk Kural, AA muhabirine, hastanede tedavi gören çocukların yüzünü güldürmek ve onların motivasyonunu arttırmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Güncel Çocuk hatay

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