HKÜ Bilim İletişimi Ofisi Kültürevi, "Seçkiler" adlı sergiye ev sahipliği yaptı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Atiye Güner'in eserlerini sergileyen 'Seçkiler' adlı sergiye ev sahipliği yaptı. Sergi, sanatseverler tarafından ilgiyle karşılandı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Bilim İletişimi Ofisi Kültürevi, İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Atiye Güner'in eserlerinden oluşan "Seçkiler" adlı sergiye ev sahipliği yaptı.

HKÜ'den yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'in tarihi Bey Mahallesi'nde yer alan HKÜ Bilim İletişimi Ofisi ve Kültürevi'nde sanatseverlerle buluşan sergide, Güner'in son bir buçuk yılda açtığı iki kişisel sergiden seçilen toplam 8 eser yer aldı.

Sergiye Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan ve Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gelen iletişim fakülteleri dekanları katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, Bilim İletişimi Ofisi ve Kültürevi'nin tarih, kültür, sanat ve bilim iletişimini aynı çatı altında buluşturan önemli bir mekan olduğunu belirtti.

Üniversiteler yalnızca bilimsel üretimin değil aynı zamanda kültürün, sanatın ve toplumsal hafızanın da merkezi olduğunu aktaran Küçükerdoğan, "Bugün burada, Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Atiye Güner'in son dönem çalışmalarından oluşan 'Seçkiler' sergisini sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kadın, doğa, mekan ve insan ilişkisini farklı tekniklerle yorumlayan bu eserler, sanatın düşünsel ve duygusal derinliğini güçlü bir şekilde yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Doç. Dr. Atiye Güner ise "Seçkiler" adlı serginin son dönemde açtığı "Giz Bahçesi" ve "Mekan ve İnsan" adlı kişisel sergilerinden seçilen çalışmalardan oluştuğunu belirtti.

Güner, toplam 8 eserden oluşan sergide tuval üzerine yağlı boya, akrilik, kolaj ve karışık tekniklerden yararlandığını ifade etti.

Programın sonunda, HKÜ Bilim İletişimi Ofisi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Batu Duru, bilim iletişimi kavramı ve ofisin çalışma alanları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
