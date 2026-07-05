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Hkp'nin NATO Karşıtı Eylemine Polis Müdahalesi: 19 Kişi Gözaltına Alındı

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Halkın Kurtuluş Partisi'nin (HKP) Ankara'da Birinci Meclis önünde yapmak istediği NATO karşıtı protesto polis tarafından engellendi. Aralarında parti yöneticilerinin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

(ANKARA) - Halkın Kurtuluş Partisi'nin (HKP), Ankara'da Birinci Meclis önünde yapmak istediği NATO karşıtı eyleme izin verilmedi. Birinci Meclis'e yaklaşık 20 metre kala durdurulan eylemde, aralarında avukatlar ile parti yöneticilerinin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da yapılacak 36. NATO Zirvesi'ni protesto etmek isteyen HKP üyeleri, Ankara'da Birinci Meclis önünde toplanmak üzere iken, Birinci Meclis'e yaklaşık 20 metre kala polis tarafından durduruldu.

"NATO, ülkemizden defol", "Bağımsızlık Bizim Karakterimizdir" sloganları atan gruptakiler, çevik kuvvet tarafından engellendi. Müdahale sırasında 19 kişi gözaltına alındı."

Gözaltına alınanlar arasında Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Erkan, Genel Başkan Yardımcısı Sait Kıran, Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak, Genel Sekreter Yardımcısı Adnan Okur, MYK üyeleri Pınar Akbina ve Doğan Zafer Çıngı'nın yanı sıra Parti yöneticileri ve üyeleri bulunuyor.

Partiden yapılan açıklamada, gözaltına alınanların en küçüğünün 18, en büyüğünün 73 yaşında olduğu belirtildi. Gözaltına alınanların, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü ve haklarında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma açıldığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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