HKP'nin kurucu genel başkanı Nurullah Efe'ye ev hapsi, ayağına elektronik kelepçe takıldı

(İSTANBUL) - Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), sosyal medya hesabından kurucu genel başkanları Nurullah Efe'ye, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan bir kez daha ev hapsi verilerek ayağına elektronik kelepçe takıldığını duyurdu.

Nurullah Efe de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fon krizini hatırlatarak iktidara yakın isimlerin 1 trilyon liralık vurgun yaptığını öne sürdü. Efe, şu ifadeleri kullandı:

"Onlara bir şey yok. Onlara ne ev hapsi var ne başka bir şey var… Bu vurgununu, soygununu, talanını unutturmak, gözden kaçırmak için de ne yapıyor? Muhalif iki kanaldan biri olan Halk TV'ye çöküyor. Anayasa, kanunlar vs. bunun umurunda değil. 'Demokrasi benim için bir tramvaydır' diyen adam bu. Yargı umurunda mı? Ama sıfırı tüketti. Sonunda yapıp ettiği bütün bu kanunsuzlukların, hırsızlıkların, ihanetlerin hesabını vermek üzere kendisini bağımsız ve tarafsız yargının karşısında bulacak. Bundan kaçışı, kurtuluşu asla olmayacak."

Kaynak: ANKA