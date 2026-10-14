HKP, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi, kanal ve emekçilerin yanında oldu

(ANKARA) - Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki göstererek, "Halk TV'nin ve Halk TV emekçilerinin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz" açıklamasını yaptı.

HKP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

"AKP faşizmi bu kez de Halk TV'yi hedef aldı. ABD emperyalistleri tarafından kendilerine bahşedilen 'meşruiyet' sayesinde gemi iyice azıya alan AKP'giller faşizmi, günün erken saatlerinde Halk TV'nin İstanbul'daki binasına baskın yaparak binayı polis ablukasına aldırdı. 'Arama' yapmak için binaya giren kolluk kuvvetleri yayını durdurdu ve Halk TV'ye kayyum atandı. AKP faşizminin muhalif basına karşı gerçekleştirdiği bu türden yargı maskeli saldırılar, sadece halkın haber alma hakkının engellenmesi anlamına gelmemektedir. Halk TV'ye kayyum atanmasını bu şekilde değerlendirmek, AKP'gillerin gerçek yüzünü görmemek anlamına gelir. AKP'giller sadece muhalif basına değil; vurgunlarına, soygunlarına, talanlarına, vatan satıcılıklarına karşı çıkan tüm toplumsal kesimlere karşı azgın bir şekilde saldırmaktadır.

Çünkü AKP'giller, anayasa ve yasalar çerçevesinde faaliyet gösteren sıradan bir sermaye partisi değildir. Bunlar, kurucu genel başkanımız Nurullah Efe'nin defalarca vurguladığı gibi; ABD yapımı, ABD kuklası, Ortaçağcı, mafyatik, çıkar amaçlı bir suç örgütünden başka bir şey değildir. ve yine Nurullah Efe'nin ifade ettiği gibi Türkiye'de şu anda, tıpkı nazi Almanya'sında olduğu gibi 'ikili devlet' yapısı hüküm sürmektedir. AKP'gillerin bu tür saldırıları, laik Cumhuriyet'i yıkarak 25 yıldır günbegün inşa ettikleri 'önlem devleti'nin yani orta çağcı din devletinin icraatlarıdır.

Bu sebeple mesele sadece bir muhalif televizyon kanalına yönelik operasyon ve bunun kınanması meselesi şeklinde düşünülmemelidir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi halkımızın kanını kurutan, mevcut anayasa ve yasaları ayaklar altına alan bu vatan ve millet düşmanı iktidardan kurtulmadığımız sürece, halkımızın rahat bir nefes alabilmesi olası değildir. İşte bu nedenle devrimcilerin, demokratların, ilericilerin öncelikli görevi ABD emperyalist haydut devletinin himayesinde Türkiye'de kurdukları diktatörlüğü günden güne tahkim etmeye çalışan AKP'giller iktidarına son vermek için mücadeleyi büyütmektir. Halkın Kurtuluş Partisi olarak Halk TV'nin ve Halk TV emekçilerinin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz."

Kaynak: ANKA