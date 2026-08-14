Hizmet kapasitesi artırılan göç danışma araçlarının tanıtımı İstanbul'da yapıldı

Yabancılar ve uluslararası öğrencilerin göç hizmetlerine daha hızlı, kolay ve erişilebilir şekilde ulaşabilmesi amacıyla Göç İdaresi Başkanlığı tarafından hizmet kapasitesi artırılarak yenilenen "göç danışma araçları" tanıtıldı.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Yerleşkesi'nde düzenlenen "Göç Danışma Araçları Tanıtım Programı"nda basın mensuplarına açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, sabah saatlerinde İstanbul Valiliğinin ev sahipliğinde "Bölgesel Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı"nı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Cangir, İstanbul Üniversitesinin tarihi kampüsünde yeni bir uygulamayı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Düzensiz göçle mücadelede aktif kullanılan 375 mobil göç aracının bulunduğunu dile getiren Cangir, "Düzensiz göçle mücadeleden hiç taviz vermeden bu araçlarımızın bir kısmını düzenli göçle ilgili gerekli yerlerde daha etkili, daha verimli kullanma çabası içerisindeydik bir süredir. Şimdi de tam üniversitelerin kayıt dönemini dikkate alarak uluslararası öğrencilerimizin işlerini kolaylaştırmak için bu mobil göç araçlarımızın bir kısmını danışma aracı haline getirdik. Bunları üniversite kampüslerimize veya rektörlerimizin uygun gördükleri yakın noktalarda yerleştirdik." ifadelerini kullandı.

Uluslararası öğrenciler, tüm işlemlerini mobil göç araçlarında halledebilecek

Cangir, Türkiye'de okuyan uluslararası öğrencilerin daha önce bütün ikamet izinlerini, prosedürlerini Göç İdaresi müdürlüklerine gitmeden üniversitelerde halledebildiklerini fakat parmak izi verme ve adres tescili gibi işlemler nedeniyle yine de il göç müdürlüklerine uğramaları gerektiğini söyledi.

Cangir, şunları kaydetti:

"Artık uluslararası öğrencilerin adres tescili ve parmak izi alınması, bu araçlar vasıtasıyla olacak. Böylelikle hiç göç müdürlüklerimize gelmeleri gerekmeyecek. Hem uluslararası öğrencilerimizin işlerini kolaylaştırmış, hizmete daha rahat erişmelerini sağlamış olacağız hem göç müdürlüklerimizin iş yoğunluğunu azaltmış olacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın belirttiği, malumunuz 1 milyon uluslararası öğrenci sayısına ulaşmak gibi önümüze koyduğu bir hedef var. Bunun için YÖK Başkanlığımız uğraşıyor. Üniversitelerimiz, müstakil olarak kendileri gayret sarf ediyorlar. Biz de Göç İdaresi Başkanlığı olarak üzerimize düşen vazifeleri bu alanda yapmaya çalışıyoruz."

İlk etapta 10 ilde 42 aracın faaliyete geçtiğini belirten Cangir, zamanla sayılarının çoğalacağını dile getirdi.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar da üniversitedeki öğrencilerin yüzde 14'ünü uluslararası öğrencilerin oluşturduğunu, bu oranı daha da artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Zülfikar, "Biz, uluslararası öğrencilerimizi bize emanet edilmiş diğer öğrencilerimizden ayırt etmiyoruz. Onların da dünyanın cevheri olduğuna inanıyoruz. Onların misafirlerimiz olduğunu ve işlerini ne kadar kolaylaştırabilirsek bunun o kadar makbul olacağını düşünüyoruz." dedi.

Programa İstanbul Valisi Davut Gül ve Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı da katıldı.

Uygulamanın detayları

Göç İdaresi Başkanlığı, yabancılar ve uluslararası öğrencilerin göç hizmetlerine daha hızlı, kolay ve erişilebilir şekilde ulaşabilmesi amacıyla göç danışma araçlarını hizmete sunuyor.

Yeni hizmet modeli kapsamında 81 ilde 375 araçlık saha kapasitesine ulaşan "Mobil Göç Noktası" uygulamasındaki araçların bir bölümü göç danışma araçlarına dönüştürülürken diğer mobil göç araçları düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürecek.

Göç hizmetlerinin sahada daha etkin sunulmasını amaçlayan uygulamayla yabancılar ve uluslararası öğrencilerin kamu hizmetlerine bulundukları yerden erişebilmesi, idari süreçlerini daha kolay ve hızlı şekilde tamamlayabilmesi hedefleniyor.

İlk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya, Eskişehir, Antalya, Bursa, Konya, Karabük ve Kütahya olmak üzere 10 ildeki üniversitelerde 42 göç danışma aracı hizmet verecek.

Uygulamanın sonraki etaplarda yaygınlaştırılarak yıl sonuna kadar 40 ilde 75 araca ulaşılması hedefleniyor.

Hizmet noktalarına erişimde güçlük yaşayan yaşlı, engelli veya ağır hastalığı bulunan yabancıların iş ve işlemleri de gerekli görülmesi halinde bulundukları adreslerde gerçekleştirilebilecek. Böylece ihtiyaç duyulan durumlarda kamu hizmetlerinin doğrudan kişilerin bulunduğu yere ulaştırılması amaçlanıyor.

Göç danışma araçları, Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER) 157'nin özellikle uluslararası öğrencilere yönelik hizmetleriyle koordinasyon içinde çalışacak.

Kaynak: AA