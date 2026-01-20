Haberler

Hizmet-İş Sendikası Trabzon Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hizmet-İş Sendikası Trabzon Şubesinin 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Hizmet-İş Sendikası Trabzon Şubesinin 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, kentteki bir otelde düzenlenen genel kurulda, Trabzon şubesinin, Hizmet-İş Sendikası ve HAK-İŞ'in en önemli şubelerinden olduğunu söyledi.

Sendikanın 5 bine yakın üyesi olduğunu dile getiren Özdemir, şubenin işçilere ve emekçilere her zaman değer verdiğini ifade etti.

Özdemir, sendikada kuruluşundan itibaren görev alan şube başkanlarına teşekkür ederek, onların katkılarıyla sendikanın bu günlerine geldiğini kaydetti.

Hizmet-İş Sendikasının önemine işaret eden Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hizmet-İş Sendikası birlik demek. Hizmet-İş Sendikası kardeşlik demek. Hizmet-İş Sendikasının olduğu yerde birlik, beraberlik, kardeşlik ve mücadele olur. Bizim olduğumuz yerde kavga olmaz. Bizim olduğumuz yerde topluma, vatana, millete zarar verilmez. Sadece emekçiler için mücadele edilir, gerektiği zaman vatan için mücadele edilir."

Özdemir, taşeron işçilerin geçmişte yaşadıkları sıkıntıları anlatarak, şunları kaydetti:

"HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanımız Mahmut Arslan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Onların sayesinde artık haklarımızın mücadelesini yapabiliyoruz. Eksiğimiz çoktur, yapamadığımız şeyler vardır ama 10 sene, 20 sene öncesiyle bu zamanı kıyaslarsak çok büyük mesafeler katettik. Hepimizin artık toplu iş sözleşmesi var, mücadele edecek sendikamız var. Bunun için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmemiz gerek. Bu noktalara getirdi ve şu anda Türkiye'de taşeron uygulaması bitti."

"Hizmet-İş Sendikamız 276 bin 500 üyesiyle Türkiye'nin en büyük işçi sendikası"

Bazı belediyelerin sendikalarına karşı tutumlarını da eleştiren Özdemir, "Hizmet-İş Sendikamız hala 276 bin 500 üyesiyle Türkiye'nin en büyük işçi sendikası. Mücadele denince HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikası gelir. Bunlar zannediyor ki biz tehditle, baskıyla veyahut da işçilerin kafasını karıştırarak Hizmet-İş Sendikasını bitiririz, bitiremezler." diye konuştu.

Özdemir, Türkiye'de Filistin ve Gazze için mücadele eden sivil toplum kuruluşlarının en başında HAK-İŞ'in geldiğine de işaret ederek, sürece, bütün illerde eylem yaparak, maddi ve manevi destek verdiklerini kaydetti.

Belediye işçilerinin yaptığı işlerin önemine dikkati çeken Özdemir, üyeleri olsun olmasın bundan sonraki süreçte de tüm emekçiler için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız da Trabzon şubesinin sendikanın en büyük şubelerinden olduğunu söyledi.

Trabzon şubesinin başarılarına işaret eden Yıldız, sendikada geçmişten bugüne emek verenlere katkılarından ötürü teşekkür etti.

Hizmet-İş Sendikası Trabzon Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Şevket Çelik seçildi.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız

Yeni dönem başladı, Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir

Tarih verildi! Trump dünyanın merakla beklediği kararı açıklayacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversitede akıl almaz olay: Kendini öğrenci yapan idari personel tutuklandı

Üniversitede sahte öğrenci skandalı! İdari personel tutuklandı
Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu

Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş

Karton bardakta aldığı çaya ödediği paraya isyan etti
Üniversitede akıl almaz olay: Kendini öğrenci yapan idari personel tutuklandı

Üniversitede sahte öğrenci skandalı! İdari personel tutuklandı
Ayça Ekin Beğen'in son halini görenler gözlerine inanamadı

Hayranları şokta! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
Fuhuş iddialarına Bahçeli'den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş

Fuhuş iddiaları Bahçeli'yi çileden çıkardı! Çok konuşulacak benzetme