Hizbullah'a yakın gazeteye göre, ABD ve İran arasında beklenen anlaşma Lübnan'ı da kapsayacak

Lübnan'da Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Al-Akhbar gazetesi, ABD ile İran arasında varılması beklenen anlaşmanın Lübnan'ı da kapsayacağını ileri sürdü.

Gazetenin haberine göre, anlaşma yalnızca Körfez'deki değil, Lübnan da dahil bölge genelindeki savaş halinin sona erdirilmesine yönelik adımları içeriyor. Haberde, ABD'nin ateşkese değil, savaş durumunun sona erdirilmesi sürecine onay verdiği iddia edildi.

Haberde ayrıca İran'ın, Lübnan'ın da anlaşma kapsamına alındığı yönünde ABD'den "nihai yanıt" aldığı öne sürüldü.

Gazeteye göre Trump'ın, Lübnan dosyasıyla ilgili İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile 3 kez görüştüğü iddia edilirken, anlaşmanın yalnızca ateşkesi değil tüm saldırıların durdurulmasını, İsrail'in Lübnan'dan hızlı çekilmesine yönelik bir takvim oluşturulmasını, yıkım faaliyetlerinin sonlandırılmasını ve esirlerin serbest bırakılmasını da içerdiği savunuldu.

İddialara ilişkin henüz İsrail tarafından açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın İran tarafından "onaylanma" aşamasına geldiğini, 11 Haziran'da yapılması planlanan saldırıları iptal ettiğini açıklamıştı. Trump'ın söz konusu açıklamasının, İsrail yönetiminde "şaşkınlıkla karşılandığı" basına yansımıştı.