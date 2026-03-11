Haberler

İsrail basını: Hizbullah, bu akşam son dalgada İsrail'e 100 roket attı

Hizbullah, İsrail'e yönelik 'Çiğnenmiş ekin' adı altında 100 roket fırlatarak en yoğun saldırısını gerçekleştirdi. İsrailli yetkililer, bu saldırının savaşın başlangıcından beri en çarpıcı dalga olduğunu belirtiyor.

İsrail basını, Hizbullah'ın akşam saatlerinde düzenlediği son dalga saldırıda 100 roket attığını bildirdi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'e yönelik bir saldırı başlatıldığı ve saldırının adının "Çiğnenmiş ekin" olduğu belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrailli yetkililer son dalganın savaşın başından beri Hizbullah'ın düzenlediği en yoğun saldırı olduğunu söyledi.

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa ve Celile bölgesine yoğun roket saldırısı düzenlerken roketler Lübnan'ın çeşitli bölgelerinden fırlatıldı.

Bir İsrailli yetkili bu dalganın Hizbullah'ın en yoğun saldırısı olduğunu söylerken bir başka İsrailli yetkili önümüzdeki 24 saatin Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarını önemli ölçüde şekillendireceğini ve Hizbullah'ın son saldırısından çok kısa bir süre önce İran'dan da bir füze dalgasının gelmesinin arada bir koordinasyon olduğuna işaret ettiğini ileri sürdü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, ilk belirlemelere göre saldırıda 50'li yaşlarda bir kişinin yaralandığını bildirdi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
