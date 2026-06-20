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Hizbullah: İsrail'in Saldırırsa Karşılık Veririz

Hizbullah: İsrail'in Saldırırsa Karşılık Veririz
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Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'in saldırması durumunda silahla karşılık vereceklerini belirtti. Kasım, ölüm tehditlerinin kendilerini caydıramayacağını vurgulayarak, İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi gerektiğini söyledi. Ateşkes ihlalleri ve can kayıplarına dikkat çekildi.

BEYRUT, 20 Haziran (Xinhua) -- Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'in saldırması durumunda silahla karşılık vereceklerini belirterek, ölüm tehditlerinin kendilerini caydıramayacağını söyledi.

Kasım cuma günü El-Menar televizyonunda yayımlanan konuşmasında, "Hizbullah'ı ortadan kaldırma ve işgali kalıcı hale getirme projesi başarısız olmuştur. İsrailliler, işgal ettikleri Lübnan topraklarının her karışından geri çekilecektir" dedi.

Lübnan'da "en tehlikeli aşamanın" başladığını ve ülkenin, geleceğini hedef alan bir "ABD-İsrail projesiyle" karşı karşıya olduğunu belirten Kasım, İsrail'i Lübnan'daki siyasi otoriteyi Hizbullah'a karşı kışkırtmak ve çatışmadan etkilenen bölgelerdeki yeniden inşa çalışmalarını engellemekle suçladı.

Hizbullah'ın yalnızca İsrail'i hedef aldığını vurgulayan Kasım, İsrail'e Lübnan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme çağrısında bulundu.

Lübnan'ın Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İsrail, Lübnan ile yerel saatle 16.00'da yürürlüğe giren ateşkesin ardından cuma günü Lübnan'ın güneyinde bulunan Secd kasabası yakınlarındaki Cebel el-Rafi bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Hizbullah'ın Lübnan Temsilciler Meclisi'ndeki Direnişe Sadakat Bloğu'nun Milletvekili İbrahim el-Musavi, İsrail'in ateşkese uyması halinde Hizbullah'ın da ateşkese uymaya devam edeceğini söylemişti.

Lübnan Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 3.980'e, yaralananların sayısının ise 12.001'e yükseldiğini açıkladı.

Kaynak: Xinhua
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