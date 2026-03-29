Hizbullah, İsrail ordusuna ait çok sayıda hedefe saldırı düzenlediğini açıkladı

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki İsrail birlikleri ile İsrail'in kuzeyindeki çok sayıda askeri üs ve noktaya saldırılarını sürdürüyor.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusu hedeflerine 15 saldırı düzenlendiği belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Bet Lif, Adise ve Deyr Siryan beldelerinde İsrail birlikleri ve askeri araçlarının hedef alındığı aktarıldı.

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Raviya Üssü İHA ile Gacar bölgesine roket ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiği kaydedildi.

İsrail'in kuzeyindeki Shtula, Metula ve Malikiye yerleşimleri ile Safed'in güneyindeki Mahafa Alon Üssü ve kuzeyindeki Berea Üssü'nün hedef alındığı ifade edildi.

Ayrıca, dün gece saatlerinde Hayfa'nın güneydoğusundaki Regavim Üssü ve Hadera'nın doğusundaki Air Shemer Üssü'ne roketlerle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Öte yandan Lübnan'ın güneyinde geniş bir bölge için tahliye çağrıları yapan İsrail ordusu da Lübnan sınırı boyunca kara saldırılarını yoğunlaştırıyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1189 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.