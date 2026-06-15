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Hizbullah, ABD-İran mutabakatını memnuniyetle karşıladı

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Hizbullah, İran ile ABD arasında sağlanan ve Lübnan dahil tüm cephelerde kapsamlı ateşkesi öngören mutabakatı memnuniyetle karşıladı. Açıklamada, İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve esirlerin serbest bırakılması gibi kazanımlar vurgulandı.

Hizbullah, İran ile ABD arasında sağlanan ve Lübnan dahil tüm cephelerde kapsamlı ateşkesi öngören mutabakatı memnuniyetle karşıladı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, mutabakatın sağlanmasındaki rolü nedeniyle İran hükümeti, silahlı kuvvetleri ve halkına, ayrıca mutabakatın hayata geçirilmesi için katkı sunan ve süreci destekleyen tüm ülkelere teşekkür edildi.

Mutabakatta elde edilen kazanımların İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden tamamen çekilmesi, Lübnanlı esirlerin serbest bırakılması, yerinden edilenlerin özellikle sınır hattındaki köylere dönüşü ve İsrail saldırılarında yıkılan bölgelerin yeniden imarı için bir başlangıç niteliği taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, özellikle güney sınırındaki beldelerin sakinlerine güvenli dönüş için acele etmemeleri ve yetkililerin talimatlarını beklemeleri çağrısında bulunularak, olası İsrail ihlallerinden kaynaklanabilecek risklere karşı dikkatli olunması istendi.

Hizbullah, İsrail işgal ettiği bölgelerden tamamen çekilene ve esirler geri dönene kadar Lübnan'ın meşru savunma hakkına bağlı kalacağını vurguladı.

Lübnan yönetimi ve tüm siyasi güçlere ulusal birlik çağrısı yapan Hizbullah, ülkenin çıkarlarını, egemenliğini ve gücünü korumak için ortak bir tutum benimsenmesi istendi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın mutabakata varıldığını duyurarak, "Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan etti." ifadesini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
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