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Hizbullah, Suriye'nin Dera ilinde yakalanan 3 unsurla bağlantısını reddetti

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Hizbullah, Suriye İçişleri Bakanlığının Dera'da yakalandığını duyurduğu hücreyle bağlantısını reddederek Suriye topraklarında varlığının bulunmadığını bildirdi. Bakanlık, dün Dera'da eylem hazırlığında oldukları belirtilen 3 Hizbullah unsurunun yakalandığını açıklamıştı.

Hizbullah, Suriye İçişleri Bakanlığının Dera ilinde yakalandığını duyurduğu hücreyle bağlantısını reddederek "Suriye topraklarında herhangi bir varlığının bulunmadığını" bildirdi.

Hizbullah'ın medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Suriye İçişleri Bakanlığının Dera'daki Yermuk Havzası bölgesinde yakalandığını duyurduğu sözde hücreyle Hizbullah'ın herhangi bir ilişki veya bağlantısı bulunduğunu kesin bir dille reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Suriye'nin güvenliğine, istikrarına ve halkının esenliğine önem verildiği dile getirilen açıklamada, "Hizbullah'ın, Suriye topraklarında herhangi bir varlığının bulunmadığı" kaydedildi.

Suriye İçişleri Bakanlığı, dün ülkenin güneyindeki Dera ilinde eylem hazırlığında oldukları belirtilen 3 Hizbullah unsurunun yakalandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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