Hizbullah Milletvekili Feyyaz, İsrail ile ateşkesin uzatılmasının anlamsız olduğunu söyledi

Lübnan'da Hizbullah'ın siyasi kolu olan Direnişe Bağlılık Bloğu Milletvekili Ali Feyyaz, Lübnan ile İsrail arasında ateşkesin üç hafta uzatılmasının anlamı olmadığını belirterek, ihlallere karşılık vereceklerini söyledi.

Feyyaz yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü bir ortamda ateşkesin anlamını yitirdiğini ifade ederek, sınırdaki Lübnan köy ve kasabalarına yönelik yıkıcı eylemlerin devam ettiğini dile getirdi.

İsrail'in "olası tehditler" bahanesiyle hareket serbestisini sürdürdüğünü belirten Feyyaz, bunun açık şekilde İsrail ve ABD'nin 2 Mart öncesindeki duruma geri dönme çabası olduğunu aktardı.

Fayyad, mevcut durumun fiilen Lübnan tarafını ateşkese bağlı kalmaya zorladığını ancak İsrail'e benzer yükümlülükler getirmediğini belirterek, Hizbullah'ın bu süreci reddettiğini dile getirdi.

Herhangi bir İsrail saldırısının sahadaki koşullara göre karşılık bulacağını vurgulayan Feyyaz, İsrail güçlerinin Lübnan topraklarından çekilmemesi halinde ateşkesin Lübnanlıların "işgale karşı direnme hakkını" ortadan kaldırmayacağını kaydetti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Wassim Samih Seifeddine
