Haberler

Hizbullah: İsrail'in saldırılarını durduracak diplomasiyi destekliyoruz, dolaylı müzakereden yanayız

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'in Lübnan'a ateşkese rağmen devam eden saldırılarını durduracak diplomasiyi desteklediklerini belirterek, "Deniz anlaşması ve ateşkes anlaşmasında sonuçlar veren, Lübnan'ın kapasitesini koruyan 'dolaylı müzakere' diplomasisinden yanayız.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'in Lübnan'a ateşkese rağmen devam eden saldırılarını durduracak diplomasiyi desteklediklerini belirterek, "Deniz anlaşması ve ateşkes anlaşmasında sonuçlar veren, Lübnan'ın kapasitesini koruyan 'dolaylı müzakere' diplomasisinden yanayız. Doğrudan müzakere ise karşılıksız bir tavizdir, faydasızdır." ifadesini kullandı.

Hizbullah'ın sosyal medya hesabından Kasım'ın yazılı açıklaması paylaşıldı.

Bölgede tehlikeli bir süreçten geçildiğini dile getiren Kasım, İsrail'in saldırılarının ABD desteğiyle sürdüğünü ifade etti.

"Lübnan'da ateşkes yoktur aksine devam eden bir İsrail-Amerikan saldırganlığı var. Sivillerin, köylerin ve beldelerin hedef alınmasını, yıkımı ve çocukların, kadınların, erkeklerin ve yaşlıların öldürülmesini kınamaya yetecek söz yok. Sabrediyoruz ve direniyoruz." değerlendirmesinde bulunan Kasım, Lübnan'ın saldırıya uğrayan taraf olduğunu ve güvenliği ile egemenliği için güvenceye ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

İsrail'in, kuzeydeki yerleşimlerinin güvenliğini sağlama iddiasına değinen Kasım, Lübnan'ın 27 Kasım 2024 tarihli ateşkes anlaşmasını uzun süre uyguladığını ancak İsrail'in anlaşmayı binlerce kez ihlal ettiğine dikkati çekti.

"Toprakların geri alınması ve özgürleştirilmesinin" temel hedef olduğunu belirten Kasım, bunun "direniş gücü ve iç birlik" ile sağlanabileceğini kaydetti.

Kasım, mevcut aşamanın aşılmasında "direnişin sürmesi, iç uzlaşı, İran ile ABD arasında olası bir anlaşmadan faydalanılması ve uluslararası baskı unsurlarının devreye girmesinin" etkili olacağını ifade etti.

Çözümün "teslimiyet olmayacağını" vurgulayan Kasım, Lübnan'ın zayıflatılmasına yol açacak herhangi bir siyasi ya da askeri düzenlemeyi kabul etmeyeceklerini vurguladı.

İsrail'in Lübnan'a ateşkese rağmen devam eden saldırılarını durduracak diplomasiyi desteklediklerini belirten Kasım, şunları kaydetti:

"Deniz anlaşması ve ateşkes anlaşmasında sonuçlar veren, Lübnan'ın kapasitesini koruyan 'dolaylı müzakere' diplomasisinden yanayız. Doğrudan müzakere ise karşılıksız bir tavizdir, faydasızdır, saldırılar sürerken görüntü ve poz üzerinden zafer resmi çizmek isteyen (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya hizmet eder ve ara seçimler öncesinde (ABD Başkanı Donald) Trump'a da hizmet eder."

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 600'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
İran: ABD savaş gemisi vuruldu

İran dediğini yaptı! ABD savaş gemisi vuruldu
Polis, öğretmen, vaiz! Memurun dört gözle beklediği zam tablosu ortaya çıktı

Polis, öğretmen, vaiz! Memurun beklediği zam tablosu ortaya çıktı
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Yükseliş geçici, dezenflasyon sürecek

Enflasyondaki yükseliş sonrası Bakan Şimşek'ten ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güreşirken rakibinin kıspetini çıkardı, giydirmeye çalışırken olanlar oldu

Güreşirken rakibinin kıspetini çıkardı, giydirmeye çalışırken olanlar oldu
Çocukları ve eşleriyle birlikte gittikleri gösteriye attıkları bakışlar damga vurdu

Bu bakışları olay oldu!

Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı: Namusumu temizledim

Gelinini öldüren kayınvalide pencereye çıkıp böyle haykırmış
Dev kulüpten Süper Lig'e yeni çıkan Amedspor'u kızdıran hareket

Dev kulüpten Süper Lig'e yeni çıkan Amedspor'u kızdıran hareket

Güreşirken rakibinin kıspetini çıkardı, giydirmeye çalışırken olanlar oldu

Güreşirken rakibinin kıspetini çıkardı, giydirmeye çalışırken olanlar oldu
Süper hücre felaketi! Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kapıldı

Süper hücre felaketi! Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kapıldı
52 yaşındaki adam, yolda yürürken tartıştığı çocuklar tarafından darbedildi

Sokakta yaşayan adam, çocuklar tarafından öldüresiye dövüldü