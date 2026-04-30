Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde bir aracı İHA ile hedef aldı

Güncelleme:
Ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde İsrail'in saldırıları sürerken Hizbullah'ın fırlattığı bir dron, İsrail'in kuzeyinde bir araca doğrudan isabet etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Shomera bölgesinde bir insansız hava aracı (İHA) izi tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bir önleme füzesinin ateşlendiği ve füzeden düşebilecek şarapneller nedeniyle ülkenin kuzeyinde sirenlerin çaldığı kaydedildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, 15 yerleşimde sirenlerin çalmasının ardından Shomera bölgesinde İHA'nın bir araca doğrudan isabet ettiğini ve güçlü bir patlama sesi duyulduğunu aktardı.

Haberde, aracın alev aldığı, dumanlar yükseldiği fakat olayda can kaybının bildirilmediği ifade edildi.

Öte yandan Yedioth Ahronoth, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın kullandığı dronlara bir çözüm bulamadığını, bu nedenle askerlerin araçların etrafına ağ örmeye başladığını yazdı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
İsrail'in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu

İsrail'den Sumud Filosu'na saldırı! İşte gemilerdeki Türk sayısı

Chanel'in çıplak ayak görünümlü sandaletinin fiyatı dudak uçuklattı: Bu hangi arzın talebi?

Görenleri şaşkına çeviren sandaletin fiyatı dudak uçuklattı
İsrail alarmda! Hizbullah savaşta ilk kez bu silahı kullandı

İsrail şokta! Hizbullah savaşta ilk kez bu silahı kullandı
Soylu'dan Gülistan Doku sorusu yönelten muhabire sert tepki

Soylu soruyu duyunca küplere bindi! Muhabire beklenmeyen hareket
Ronaldo'dan geceye damga vuran el hareketi

Dün geceye damga vuran olay!

Chanel'in çıplak ayak görünümlü sandaletinin fiyatı dudak uçuklattı: Bu hangi arzın talebi?

Görenleri şaşkına çeviren sandaletin fiyatı dudak uçuklattı
Rakibini yumruklayan kaleciye ömrü boyunca unutamayacağı ceza

Bu yumruğun bedelini fena ödedi
Fener taraftarını delirten görüntü: Orada ne işi var?

Fener taraftarını delirten görüntü: Orada ne işi var?